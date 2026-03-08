Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Симферополе
11 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Симферополе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Kino Box
г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
10:00
от 300 ₽
12:20
от 400 ₽
16:15
от 400 ₽
18:10
от 450 ₽
20:10
от 450 ₽
Кино Берг
г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
11:15
13:10
15:05
16:15
19:20
Мир кино
г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
10:05
12:05
14:00
16:00
18:00
20:00
Спартак
г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
11:00
от 300 ₽
14:40
от 400 ₽
18:00
от 450 ₽
ЦЕНТРУМ
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
10:30
от 300 ₽
12:30
от 400 ₽
14:30
от 400 ₽
16:30
от 400 ₽
18:30
от 500 ₽
