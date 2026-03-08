Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия

Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

«Перекосило лицо»: тяжелобольная Крючкова спустя долгое время показалась на публике — вот как она выглядит

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа

Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)