Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Симферополе 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Симферополе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Kino Box г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
10:00 от 300 ₽ 12:20 от 400 ₽ 16:15 от 400 ₽ 18:10 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽
Кино Берг г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
11:15 13:10 15:05 16:15 19:20
Мир кино г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
10:05 12:05 14:00 16:00 18:00 20:00
Спартак г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
11:00 от 300 ₽ 14:40 от 400 ₽ 18:00 от 450 ₽
ЦЕНТРУМ г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 18:30 от 500 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия
Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
«Перекосило лицо»: тяжелобольная Крючкова спустя долгое время показалась на публике — вот как она выглядит
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа
Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)
«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше