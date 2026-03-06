Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 8 марта 2026 в Симферополе

Kino Box г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
10:00 от 300 ₽ 12:20 от 400 ₽ 16:15 от 400 ₽ 18:10 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽
Кино Берг г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
11:15 13:10 15:05 16:15 19:20
Мир кино г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
10:05 12:05 14:00 16:00 18:00 20:00
Спартак г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
11:00 от 300 ₽ 14:40 от 400 ₽ 18:00 от 450 ₽
ЦЕНТРУМ г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 18:30 от 500 ₽
