Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кутюр Расписание сеансов Кутюр, 2025 в Симферополе 28 февраля 2026

Расписание сеансов Кутюр, 28 февраля 2026 в Симферополе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Кутюр»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Kino Box г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
20:25 от 450 ₽
Кино Берг г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
18:40
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»
Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше