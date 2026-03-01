Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Симферополе 5 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 5 марта 2026 в Симферополе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Kino Box г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
14:10 от 400 ₽ 22:35 от 450 ₽
Кино Берг г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
14:20 20:45
Спартак г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
21:00 от 450 ₽
ЦЕНТРУМ г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
17:05 от 400 ₽ 21:30 от 500 ₽
