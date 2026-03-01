Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Симферополе 1 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 1 марта 2026 в Симферополе

Kino Box г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
13:10 от 400 ₽ 15:20 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 19:40 от 450 ₽
Кино Берг г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
13:00 15:20 16:30
Мир кино г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
12:30 14:45 18:15 21:30
Мультиплекс г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
2D
12:20 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 14:40 от 400 ₽ 16:20 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:40 от 450 ₽
Спартак г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
12:25 от 400 ₽ 15:40 от 400 ₽
ЦЕНТРУМ г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
12:15 от 400 ₽ 12:35 от 400 ₽ 14:50 от 400 ₽ 17:05 от 400 ₽ 19:20 от 500 ₽
