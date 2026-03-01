Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Симферополе
1 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 1 марта 2026 в Симферополе
Kino Box
г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
13:10
от 400 ₽
15:20
от 400 ₽
17:30
от 400 ₽
19:40
от 450 ₽
Кино Берг
г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
13:00
15:20
16:30
Мир кино
г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
12:30
14:45
18:15
21:30
Мультиплекс
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
2D
12:20
от 400 ₽
14:00
от 400 ₽
14:40
от 400 ₽
16:20
от 400 ₽
17:00
от 400 ₽
18:40
от 450 ₽
Спартак
г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
12:25
от 400 ₽
15:40
от 400 ₽
ЦЕНТРУМ
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
12:15
от 400 ₽
12:35
от 400 ₽
14:50
от 400 ₽
17:05
от 400 ₽
19:20
от 500 ₽
