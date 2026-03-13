Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Симферополе

Вся информация о фильме
Kino Box г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
12:10 от 550 ₽ 21:35 от 450 ₽
Кино Берг г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
10:30 14:00 16:40
Мир кино г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
10:10 12:20 15:00
Мультиплекс г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
2D
10:10 от 800 ₽ 12:20 от 800 ₽
ЦЕНТРУМ г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
16:20 от 400 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
