Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Симферополе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Kino Box
г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
12:10
от 550 ₽
21:35
от 450 ₽
Кино Берг
г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
10:30
14:00
16:40
Мир кино
г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
10:10
12:20
15:00
Мультиплекс
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
2D
10:10
от 800 ₽
12:20
от 800 ₽
ЦЕНТРУМ
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
16:20
от 400 ₽
