Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Симферополе
4 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 4 марта 2026 в Симферополе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кино Берг
г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
10:10
Мир кино
г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
10:10
Мультиплекс
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
2D
09:50
от 800 ₽
14:15
от 800 ₽
22:45
от 300 ₽
Спартак
г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
09:10
от 300 ₽
ЦЕНТРУМ
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
22:40
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
