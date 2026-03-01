Оповещения от Киноафиши
Гуантанамера, 2025

Расписание сеансов Гуантанамера, 4 марта 2026 в Симферополе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Берг г. Симферополь, просп. Кирова, 36
2D
10:10
Мир кино г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
10:10
Мультиплекс г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
2D
09:50 от 800 ₽ 14:15 от 800 ₽ 22:45 от 300 ₽
Спартак г. Симферополь, ул. Пушкина, 9
2D
09:10 от 300 ₽
ЦЕНТРУМ г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
22:40 от 300 ₽
