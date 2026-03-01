Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»

Новый хит Prime Video «56 дней» мигом залетел в топы: и вот еще 3 сериала с такой же напряженной атмосферой

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда

Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»