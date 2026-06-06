Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Симферополя Кинотеатры ЦЕНТРУМ Расписание сеансов кинотеатра «ЦЕНТРУМ»

Расписание сеансов кинотеатра «ЦЕНТРУМ»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Беспечный возраст
Беспечный возраст комедия, драма 2025, США
2D
20:45 от 500 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:35 от 500 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение ужасы, детектив 2025, Великобритания
2D
21:50 от 500 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
18:30 от 500 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
19:50 от 500 ₽ 21:45 от 500 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Случайно удалил MAX с «Айфона», что теперь делать? Нашел 2 простых способа вернуть мессенджер – №1 поможет в 10 случаях из 10
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
Выглядит как магия, стоит копейки: после этой смеси и 30 минут ожидания мой унитаз сверкает так, что хочется надеть солнечные очки
Раньше считала, что после «Извне» уже нечему удивляться, но эти 10 сериалов доказали обратное: смотрела до утра, забыв про сон и еду
Есть Брагин и Шибанов, а есть... Макаров и корги Трюфель: стоит ли смотреть новый детектив Wink «Крайние меры» ( или 32 серии это все-таки перебор)
Не устроил финал «Очень странных дел» – включила этот сериал Netflix и залипла: «за каких-то 210 минут ты влюбляешься»
4 млн зрителей уже оценили эту дораму от Netflix: «более смешной черной комедии не смотрела давно» – не зря у нее 100% свежести
Пересмотреть это «сокровище» от HBO — все равно что заново влюбиться: с каждым сезоном круче, и 8,1 на IMDb заслужены
«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты
Обязательно пересмотрю эти 5 сериалов Netflix: безупречны от и до – даже финал не провисает
4-й сезон «Магической битвы» ближе, чем кажется: обводите дату – Годжо не распечатают, но все равно будет приятно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше