Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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ЦЕНТРУМ
Расписание сеансов кинотеатра «ЦЕНТРУМ»
Расписание сеансов кинотеатра «ЦЕНТРУМ»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Беспечный возраст
комедия, драма
2025, США
2D
20:45
от 500 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
19:35
от 500 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
ужасы, детектив
2025, Великобритания
2D
21:50
от 500 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
18:30
от 500 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
19:50
от 500 ₽
21:45
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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