Киноафиша
Симферополь, RU
RUS
Русский
Киноафиша Симферополя
Кинотеатры
ЦЕНТРУМ
Кинотеатр ЦЕНТРУМ (Симферополь) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатры рядом
1.3
км
им. Шевченко
ул. Горького, 5
5
1.4
км
Кино Берг
просп. Кирова, 36
5
1.5
км
Спартак
ул. Пушкина, 9
5
3.8
км
Мультиплекс
Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
5
5.5
км
Мир кино
ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
5
5.7
км
Kino Box
ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал
Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
В одном сериале - смерть, тайна и женское расследование, в другом - одиночество и дружба двух чудаков: что включить вечером
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
