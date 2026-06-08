Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Расписание сеансов кинотеатра «Kino Box»
Расписание сеансов кинотеатра «Kino Box»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
19:00
от 450 ₽
День рождения
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
20:15
от 550 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
19:40
от 450 ₽
21:50
от 450 ₽
Коммерсант
драма, экранизация
2026, Россия
2D
20:30
от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
19:30
от 450 ₽
Обитель зла: Мутация
ужасы, триллер
2026, США
2D
22:25
от 450 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
21:40
от 450 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
22:15
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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