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Расписание сеансов кинотеатра «Kino Box»

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
19:00 от 450 ₽
День рождения
День рождения драма 2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
20:15 от 550 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:40 от 450 ₽ 21:50 от 450 ₽
Коммерсант
Коммерсант драма, экранизация 2026, Россия
2D
20:30 от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
19:30 от 450 ₽
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация ужасы, триллер 2026, США
2D
22:25 от 450 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
21:40 от 450 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
22:15 от 550 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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