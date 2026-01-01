Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Киноафиша Симферополя
Кинотеатры
Kino Box
Кинотеатр Kino Box (Симферополь) на карте
Кинотеатр Kino Box (Симферополь) на карте
3.8
км
Мир кино
ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
5
4.3
км
Спартак
ул. Пушкина, 9
5
4.4
км
Кино Берг
просп. Кирова, 36
5
4.4
км
им. Шевченко
ул. Горького, 5
5
4.6
км
Мультиплекс
Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
5
5.7
км
ЦЕНТРУМ
ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
«”Ментовские войны” не переплюнуть»: заметили ляпы в финале «Первого отдела 5»? Реальные «следаки» так себя не ведут
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
Тест: угадайте фильмы с Тихоновым по фразам его героев - Штирлиц бы справился!
