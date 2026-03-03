Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Симферополя Кинотеатры Мир кино Расписание сеансов кинотеатра «Мир кино »

Расписание сеансов кинотеатра «Мир кино »

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
15:05
3D
17:05
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
16:55
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:00 20:35
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:25
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:05 21:40
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:20
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:00 19:10
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:10
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
2D
22:00
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
20:25
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
18:15 21:30
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
18:15
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
16:15 20:25 22:30
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
19:40
