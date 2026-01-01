Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Мир кино (Симферополь) на карте
2 км
Мультиплекс Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
5
3.8 км
Kino Box ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
5
4.1 км
Спартак ул. Пушкина, 9
5
4.2 км
им. Шевченко ул. Горького, 5
5
4.3 км
Кино Берг просп. Кирова, 36
5
5.5 км
ЦЕНТРУМ ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
