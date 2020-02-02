Оповещения от Киноафиши
Мир кино
Кинотеатры
Мир кино
Отзывы о кинотеатре Мир кино
Отзывы о кинотеатре Мир кино
Отзывы о кинотеатре Мир кино
Энвер Шабанов
2 февраля 2020, 17:51
Кинотеатр на понравился. Пришел с двумя детьми на мультфильм (02.02.2020, 15.15). За полчаса до конца фильма, на самом интересном для детей месте экран погас!!! Свет в зале не включили, поэтому зрители стали ждать... Прождали минут 10 - никакого результата, в зале темно, звук от мультфильма идет, а на экране - ничего! Несколько родителей пошли искать кого-то из персонала, чтобы разобрались в ситуации. Нашли ребят, которые проверяют билеты на входе и убирают зал между сеансами. Те засуетились, сказали через три минуты все восстановят, извинялись... Только ни через 3, ни через 5, ни через 10 минут ничего не изменилось - дальше не знаю, мы ушли. Вечер испорчен, дети ждали похода в кино целую неделю, за "просмотр" мультфильма мы в конце концов заплатили - а получили только испорченное настроение! Так что кинотеатр этот никому не рекомендую.
2 февраля 2020, 17:51
mellomel
22 февраля 2020, 15:10
Добрый день, будет ли в прокате фильм " Опасная роль Джин Сиберг" и "Западня для дьявола" и "Маленькие женщины"?
Почему многих фильмов нет в прокате
Почему многих фильмов нет в прокате
22 февраля 2020, 15:10
Таисия Мурару
26 февраля 2020, 13:24
Кинотеатр отвратительный! подход к покупке билета-Ужасен! забронировали заранее! приехали за 40 мин до сеанса, вне очереди бронь выкупить не дали, отправили в конец очереди! касса для покупки билетов и попкорна ОДНА!!! В итоге когда подошла наша очередь билетов наших не окозалось! ещё к тому же не смогли сдать вещи в гардероб!!! Это Абсурд!!!! сказали нет мест!!! Работники вялые никто ничего не знает, звали Администратора, на это нам ответили, что Администратора у них НЕТ!самый худший кинотеатр в Симферополе. Никому не советую, только отговарваю. Испорчено настроение было на весь день!
26 февраля 2020, 13:24
