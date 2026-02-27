Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Симферополя Кинотеатры им. Шевченко Расписание сеансов кинотеатра «им. Шевченко»

Расписание сеансов кинотеатра «им. Шевченко»

Сегодня 27 Завтра 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы ужасы, триллер 2024, США
2D
21:10 от 450 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
14:40 от 400 ₽ 21:20 от 430 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
14:15 от 400 ₽
Здесь был Юра
Здесь был Юра драма, музыка 2025, Россия
2D
19:55 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:30 от 400 ₽ 15:45 от 400 ₽ 16:50 от 400 ₽ 19:00 от 450 ₽
Несвятая Валентина
Несвятая Валентина мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:10 от 400 ₽
Первая
Первая драма, мелодрама 2026, Россия
2D
12:25 от 400 ₽ 18:00 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:05 от 380 ₽ 15:10 от 380 ₽ 17:15 от 380 ₽ 19:20 от 430 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
12:05 от 400 ₽ 13:55 от 400 ₽ 17:55 от 400 ₽ 19:45 от 450 ₽ 21:35
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше