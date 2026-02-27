Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Симферополя
Кинотеатры
им. Шевченко
Расписание сеансов кинотеатра «им. Шевченко»
Расписание сеансов кинотеатра «им. Шевченко»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Сегодня
27
Завтра
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
ужасы, триллер
2024, США
2D
21:10
от 450 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
14:40
от 400 ₽
21:20
от 430 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
14:15
от 400 ₽
Здесь был Юра
драма, музыка
2025, Россия
2D
19:55
от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:30
от 400 ₽
15:45
от 400 ₽
16:50
от 400 ₽
19:00
от 450 ₽
Несвятая Валентина
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
16:10
от 400 ₽
Первая
драма, мелодрама
2026, Россия
2D
12:25
от 400 ₽
18:00
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:05
от 380 ₽
15:10
от 380 ₽
17:15
от 380 ₽
19:20
от 430 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
12:05
от 400 ₽
13:55
от 400 ₽
17:55
от 400 ₽
19:45
от 450 ₽
21:35
