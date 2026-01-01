Оповещения от Киноафиши
им. Шевченко
Кинотеатры рядом
100
метров
Спартак
ул. Пушкина, 9
5
150
метров
Кино Берг
просп. Кирова, 36
5
1.3
км
ЦЕНТРУМ
ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
5
2.8
км
Мультиплекс
Евпаторийское шоссе, 8, ТРЦ «Меганом»
5
4.2
км
Мир кино
ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
5
4.4
км
Kino Box
ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держатся в топах рейтингов и сердцах зрителей
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти
