8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут