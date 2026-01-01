Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Любовный апокалипсис Расписание сеансов Любовный апокалипсис, 2025 в Шахтах

Расписание сеансов Любовный апокалипсис, 2025 в Шахтах

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже
2026, Франция, комедия, криминал
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
День рождения
День рождения
2025, Греция / Нидерланды / Испания, драма
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Школа волшебников
Школа волшебников
2025, Чехия, семейный, фэнтези
Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый
Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится
Водителям в России стали приходить штрафы до 600 тысяч рублей — вся проблема в номерах
14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше