Фильмы
Два, три, призрак, приди!
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Шахтах
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Шахтах
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
Как купить билеты на сеанс фильма «Два, три, призрак, приди!»?
г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
22:00
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые»
Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
