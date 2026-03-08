Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Фантом убийцы Расписание сеансов Фантом убийцы, 2025 в Шахтах 8 марта 2026

Расписание сеансов Фантом убийцы, 8 марта 2026 в Шахтах

Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11
Монитор Максимум г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
19:35 от 470 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
