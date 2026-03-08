Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Шахты, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Фантом убийцы
Расписание сеансов Фантом убийцы, 2025 в Шахтах
8 марта 2026
Расписание сеансов Фантом убийцы, 8 марта 2026 в Шахтах
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Фантом убийцы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Монитор Максимум
г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
19:35
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»
Рыдать будут все: многие пропустили этот «слезный» фильм с Колесниковым, а у него рейтинг 7,3 и несколько Гран-при
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
10+ миллионов зрителей за полсезона: самый популярный российский сериал 2025 года получит продолжение — есть дата премьеры и новое название
«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667