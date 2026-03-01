Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Шахтах
9 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 9 марта 2026 в Шахтах
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
12:05
от 300 ₽
16:10
от 370 ₽
20:15
от 370 ₽
