Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Шахтах
8 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 8 марта 2026 в Шахтах
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
12:05
от 420 ₽
16:10
от 470 ₽
20:15
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»
Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика
Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды
10+ миллионов зрителей за полсезона: самый популярный российский сериал 2025 года получит продолжение — есть дата премьеры и новое название
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
