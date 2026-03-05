Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Шахты, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Шахтах
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Шахтах
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Монитор Максимум
г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
16:30
от 440 ₽
18:30
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Этот сериал от Netflix 2025 года посмотрели уже 416 миллионов часов: всего 8 серий — а напряжение зашкаливает
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667