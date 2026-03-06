Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым

Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию

Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы

Как лучший боевик Тарантино, но на японский лад: это аниме уже превзошло «Убить Билла»

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»