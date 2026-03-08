Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия

8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра

10+ миллионов зрителей за полсезона: самый популярный российский сериал 2025 года получит продолжение — есть дата премьеры и новое название

«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал

Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут

«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)