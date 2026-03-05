Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Шахтах

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Монитор Максимум г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
10:00 от 300 ₽ 12:00 от 320 ₽
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
