За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании

28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»

«Держал в напряжении до конца»: Данил Стеклов из «Аутсорса» и «Трассы» назвал любимый российский сериал

Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта

Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)

Как лучший боевик Тарантино, но на японский лад: это аниме уже превзошло «Убить Билла»

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта

В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру