Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Шахтах

Расписание сеансов Малыш, 2026 в Шахтах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Монитор Максимум г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
10:00 от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
