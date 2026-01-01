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Отец
Расписание Отец (2026) в Шахтах на сегодня
Расписание Отец (2026) в Шахтах на сегодня
Отец
Сибирский охотник уходит на фронт в 1942 году, чтобы отыскать своего пропавшего сына, но оказывается во главе молодого снайперского отряда
драма, военный
2026 / Россия
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