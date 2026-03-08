Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света

Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан

Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?»

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?

«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось