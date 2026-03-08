Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Шахтах
8 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 8 марта 2026 в Шахтах
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
2D
14:00
от 420 ₽
18:05
от 470 ₽
