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Патэма наоборот
Расписание Патэма наоборот (2013) в Шахтах на сегодня
Расписание Патэма наоборот (2013) в Шахтах на сегодня
Патэма наоборот
В результате таинственного катаклизма в мире нарушаются законы физики. Судьба сводит принцессу подземного царства и юношу с поверхности
приключения, анимация, аниме
2013 / Япония
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