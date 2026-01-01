Оповещения от Киноафиши
Русский
Сеть Монитор на карте в городе Шахты

Шахты
Монитор Максимум
Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
