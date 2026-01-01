Оповещения от Киноафиши
О сети

Компания «Монитор» вышла на рынок Краснодарского края в начале 2000 года и быстро добилась успехов в краевом и федеральном прокате.
Сегодня «Монитор» входит в десятку российский киносетей: 26 кинотеатров сети - это 100 кинозалов в 20 городах России на территории трёх федеральных округов.

В других городах
Анапа, Армавир, Геленджик, Грозный, Гудермес, Ессентуки, Краснодар, Краснодар, пос. Мостовской, Краснодар, станица Брюховецкая, Краснознаменск, Лабинск, Майкоп, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Шали
Кинотеатры
Монитор Максимум
Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
15 отзывов
Скидки в сети
Специальное предложение в кинобаре! / Монитор Максимум

Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.

Специальные предложения Школьникам Студентам Пенсионерам
Пушкинское комбо / Монитор Максимум

Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».

Специальные предложения Школьникам Студентам
Бонусные карты / Монитор Максимум

​Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
