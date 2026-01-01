Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
1
Киноафиша Шахт
Аврора
Расписание сеансов кинотеатра «Аврора»
Расписание сеансов кинотеатра «Аврора»
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Кинотеатры рядом
200
метров
Монитор Максимум
Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
5
4.1
км
Кинозал Каменоломни
Ростовская область, п.г.т. Каменоломни, ул. Крупской, 49.
5
