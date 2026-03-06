Кинотеатр «Аврора» в городе Шахты находится на центральной площади, был открыт в 1970 году и много лет являлся отличным местом досуга для горожан.

В 2005 году эта киноплощадка была отреставрирована — сегодня для посетителей имеется один огромный зал на 850 зрителей, с удобными креслами D.L. Lota Cinema, размещенными амфитеатром, имеется система климат-контроля, перед сеансом выдаются очки XPAND X-series. Для кинопоказов в формате 2D и 3D используется оборудование известных брендов: Christie, Crown, Dolby, Erneman, DoReMi. Для получения чистого пространственного звука применятся DTS-процессор.

Кроме кинотеатра «Аврора» в этот культурно – развлекательный центр входит кино-бар и спорт-бар, оснащенный плазменными панелями, на которых можно посмотреть спортивные соревнования и музыкальные программы. В игровой зоне находится бильярдная, аэрохоккей, игровые автоматы и симуляторы.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Аврора» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.