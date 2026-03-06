Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Шахт Кинотеатры Аврора

Аврора

Шахты
Адрес
г. Шахты, просп. Победа Революции, 87
Показать на карте
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Аврора» в городе Шахты находится на центральной площади, был открыт в 1970 году и много лет являлся отличным местом досуга для горожан.

В 2005 году эта киноплощадка была отреставрирована — сегодня для посетителей имеется один огромный зал на 850 зрителей, с удобными креслами D.L. Lota Cinema, размещенными амфитеатром, имеется система климат-контроля, перед сеансом выдаются очки XPAND X-series. Для кинопоказов в формате 2D и 3D используется оборудование известных брендов: Christie, Crown, Dolby, Erneman, DoReMi. Для получения чистого пространственного звука применятся DTS-процессор.

Кроме кинотеатра «Аврора» в этот культурно – развлекательный центр входит кино-бар и спорт-бар, оснащенный плазменными панелями, на которых можно посмотреть спортивные соревнования и музыкальные программы. В игровой зоне находится бильярдная, аэрохоккей, игровые автоматы и симуляторы.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Аврора» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
мало голосов Оцените
4 голоса
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
4 голоса
Оцените
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Если включите эти тру-крайм-сериалы, заснуть уже не получится: 3 истории, от которых побегут мурашки
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше