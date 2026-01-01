Оповещения от Киноафиши
Мир г. Северск, проспект Коммунистический, 30
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:00 от 350 ₽ 14:50 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:00 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
13:00 от 450 ₽ 18:20 от 450 ₽
