Киноафиша Северска
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Премьер зал
Расписание
Премьер зал: расписание сеансов и цены в Северске
Северск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Мир
г. Северск, проспект Коммунистический, 30
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:00
от 350 ₽
14:50
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:00
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
13:00
от 450 ₽
18:20
от 450 ₽
Еще 4 фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
