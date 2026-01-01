Оповещения от Киноафиши
Сеть Премьер зал на карте в городе Северск

Северск
Мир
проспект Коммунистический, 30
г. Северск, проспект Коммунистический, 30
+7 (3823) 54-59-59 (автоинформатор), +7 (952) 893-01-35 (бронирование)
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
