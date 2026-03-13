Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Севастополе
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Севастополе
Апельсин
г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
2D
13:35
19:25
Мир кино
г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2D
12:00
Муссон
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
13:10
от 300 ₽
16:20
от 300 ₽
18:00
от 350 ₽
20:10
от 350 ₽
Фильмотека
г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
10:00
от 250 ₽
14:05
от 500 ₽
21:50
от 350 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
