Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Севастополе

Апельсин г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
2D
13:35 19:25
Мир кино г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2D
12:00
Муссон г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
13:10 от 300 ₽ 16:20 от 300 ₽ 18:00 от 350 ₽ 20:10 от 350 ₽
Фильмотека г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
10:00 от 250 ₽ 14:05 от 500 ₽ 21:50 от 350 ₽
