Дополнительное время
Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Севастополе
4 марта 2026
Расписание сеансов Дополнительное время, 4 марта 2026 в Севастополе
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
10:00
от 300 ₽
14:10
от 300 ₽
Фильмотека
г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
12:05
от 400 ₽
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
