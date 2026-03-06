Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Севастополе 8 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 8 марта 2026 в Севастополе

Апельсин г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
2D
12:10 13:55 15:35 17:15 19:00
Мир кино г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2D
10:20 11:30 12:15 13:30 14:10 16:00 17:40
Муссон г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
10:20 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:20 от 400 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:10 от 400 ₽ 20:50 от 400 ₽
Одиссей г. Севастополь, ул. Древняя, 31
2D
11:00 от 600 ₽ 14:40 от 350 ₽ 15:10 от 600 ₽ 18:30 от 350 ₽ 19:00 от 600 ₽
Фильмотека г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
10:00 от 250 ₽ 11:55 от 250 ₽ 13:45 от 250 ₽ 16:45 от 300 ₽ 18:50 от 350 ₽ 21:55 от 350 ₽
