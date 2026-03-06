Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Севастополе 6 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 6 марта 2026 в Севастополе

Апельсин г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
2D
10:00
Мир кино г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2D
10:00
Муссон г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
10:10 от 300 ₽
Украина Севастополь, улица Ленина, 35
2D
10:00 от 250 ₽
Фильмотека г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
10:00 от 250 ₽ 11:50 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
