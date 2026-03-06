Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть

Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы

28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»

Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»