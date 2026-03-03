Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Севастополе
3 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 3 марта 2026 в Севастополе
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Апельсин
г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
2D
14:00
Мир кино
г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2D
10:30
12:20
16:20
Муссон
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
10:30
от 300 ₽
12:20
от 300 ₽
15:40
от 300 ₽
19:20
от 350 ₽
Украина
Севастополь, улица Ленина, 35
2D
10:40
от 250 ₽
15:50
от 250 ₽
Фильмотека
г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
10:00
от 250 ₽
13:50
от 250 ₽
15:40
от 300 ₽
