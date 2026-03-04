Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Севастополе 7 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 7 марта 2026 в Севастополе

Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Апельсин г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
2D
13:40
Мир кино г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2D
10:10 14:50
Муссон г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
13:00 от 400 ₽ 16:50 от 350 ₽
Фильмотека г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
10:00 от 250 ₽ 12:15 от 250 ₽ 14:30 от 300 ₽ 16:05 от 300 ₽
