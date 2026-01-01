Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Севастополе

Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Севастополе

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Всех россиянок с детьми лишат ежемесячных выплат по маткапиталу – потратить деньги на ребенка больше не дадут
Летом кондиционер «молотит» 24/7: нашел идеальный режим — техника не изнашивается, температура дома близка к идеалу
Рождество отменяется? россиян «раз и навсегда» лишат выходного 8 января – пахать придется сразу после праздника
«Кто тест не пройдет — завалю!»: сможете вспомнить, из какого «Брата» эти культовые цитаты? Пройдут только настоящие фанаты Данилы
«Пора уже остепениться»: поклонники «Первого отдела» сами решили, какое будущее ждет Брагина в 6 сезоне — требования вполне понятны
Хочется стереть себе память и посмотреть их заново: 5 детективных сериала с рейтингами выше 8 на IMDb (а у №1 вообще он 9,0)
Свежий детектив с Устюговым годы лежал на полке – и за пару серий побил даже новинки НТВ: «Включила, пока жду “Невского” – не пожалела»
Братьев Кар Карыча зрители «Смешариков» видели сотни раз – но не заметили ни разу: авторы мульта молчат неспроста (мы обрыдались бы)
Apple TV зря закрыл любимый сериал фанатов «Чикаго» и «Суини Тодд» после 2 сезонов: рейтинг 7,4 на IMDb — посмотрите, вдруг вернут
«Аниме года возвращается!!!»: у «Поднятия уровня-3» наметилась дата выхода (и это не скоро)
«Не хуже "Ликвидации", точно интереснее»: сериал НТВ с рейтингом 8,3, который хочется пересматривать даже спустя 10 лет — Гармаш там шикарен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше