Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

«Александра, этот город наш с тобою»: чего не хватает в кадре из фильма «Москва слезам не верит»? (тест)

«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал

Из «Убить Билла» спустя годы вырезали несколько важнейших моментов: Тарантино пищит от восторга, а вот россияне подвоха не поймут

10+ миллионов зрителей за полсезона: самый популярный российский сериал 2025 года получит продолжение — есть дата премьеры и новое название