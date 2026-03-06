Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Севастополе 7 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 7 марта 2026 в Севастополе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Апельсин г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 27
2D
15:45 17:30 19:15 21:00
Мир кино г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, ТРЦ «Меркурий»
2D
13:45 15:45 17:50 19:50 21:50
Муссон г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
2D
10:00 от 350 ₽ 10:50 от 350 ₽ 12:10 от 350 ₽ 13:30 от 350 ₽ 14:10 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:20 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽ 21:50 от 400 ₽
Украина Севастополь, улица Ленина, 35
2D
08:15 от 250 ₽ 13:30 от 300 ₽ 19:00 от 350 ₽
Фильмотека г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
2D
12:15 от 400 ₽ 14:05 от 300 ₽ 17:40 от 350 ₽ 18:30 от 600 ₽ 19:40 от 350 ₽ 20:10 от 350 ₽ 21:50 от 350 ₽
