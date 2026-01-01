Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы На гребне волны Расписание На гребне волны (1991) в Севастополе на сегодня

Расписание На гребне волны (1991) в Севастополе на сегодня

На гребне волны
На гребне волны Культовый криминальный триллер о серфенгистах с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи драма, приключения, биография, триллер, криминал 1991 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Человек-паук 2
Человек-паук 2
2004, США, боевик, фантастика, приключения
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Чучело
Чучело
2026, Россия, драма, экранизация
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше