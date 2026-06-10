Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Расписание сеансов кинотеатра «Одиссей»
Расписание сеансов кинотеатра «Одиссей»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
15:25
от 500 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
12:10
от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
14:00
от 500 ₽
16:50
от 350 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
15:05
от 350 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
13:10
от 350 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
18:15
от 350 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
18:45
от 500 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:30
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
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