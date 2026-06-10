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Расписание сеансов кинотеатра «Одиссей»

Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
15:25 от 500 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:10 от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 500 ₽ 16:50 от 350 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
15:05 от 350 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
13:10 от 350 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
18:15 от 350 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
18:45 от 500 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:30 от 350 ₽
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
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