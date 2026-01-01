На окна ничего не клею и кондиционер не нужен: подсмотрела идею у южан - дома свежо даже в адскую жару

В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды

Почему японцы справляют нужду, сидя лицом к бачку: странная привычка, которую стоит у них перенять

Гарри Де Соуза станет темнокожим: скандалисту Тому Харди моментально нашли замену в продолжении «Гангстерленда» – оценят не все

ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»

«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»

«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке

«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?

«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»

О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?